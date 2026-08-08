8 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

Gonda News: पुलिस चौकीदारों को मिली बड़ी सौगात,अब गांव-गांव पहुंचकर रखेंगे हर गतिविधि पर नजर

UP Police: गोंडा में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने 301 पुलिस चौकीदारों को साइकिल वितरित की। साइकिल मिलने से चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से भ्रमण कर सकेंगे। संदिग्ध गतिविधियों, विवाद व कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं पुलिस तक तेजी से पहुंचाएंगे। इससे गांवों में पुलिस की पहुंच सूचना तंत्र मजबूत होने की उम्मीद है।
2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Aug 08, 2026

Gonda police

चौकीदारों को साइकिल वितरण के बाद बीच में खड़े एसपी फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल

Gonda News: गोंडा पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल की है। शनिवार, 8 अगस्त 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसपी विनीत जायसवाल ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तैनात 301 पुलिस चौकीदारों को साइकिल वितरित की। पुलिस चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आम लोगों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। गांवों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही ये कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें साइकिल मिलने से उनके कामकाज को और आसान बनाने की उम्मीद है।

गांवों में अब आसानी से कर सकेंगे भ्रमण

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने चौकीदारों से संवाद करते हुए उन्हें अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमणशील और सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि, विवाद या कानून-व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित थाना पुलिस को इसकी सूचना दी जाए।
साइकिल वितरण का मुख्य उद्देश्य चौकीदारों के कार्य क्षेत्र में आवागमन को आसान बनाना है। ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर दूरी अधिक होने के कारण चौकीदारों को आने-जाने में परेशानी होती है। साइकिल मिलने से वे अपने क्षेत्र में ज्यादा आसानी से पहुंच सकेंगे।

पुलिस और ग्रामीणों के बीच बेहतर होगा समन्वय

पुलिस विभाग का मानना है कि चौकीदारों की सक्रियता बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच और सूचना तंत्र दोनों मजबूत होंगे। चौकीदार गांव में होने वाली गतिविधियों की जानकारी समय रहते पुलिस तक पहुंचा सकेंगे। जिससे अपराध की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

जनसहयोग प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनसहयोग प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच और सूचना तंत्र को मजबूत करने में पुलिस चौकीदारों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। विभाग की ओर से चौकीदारों की कार्यक्षमता बेहतर करने और उनके दायित्वों के निर्वहन में जरूरी सहयोग देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक दवाच्यॉ, प्रतिसार निरीक्षक अजय प्रताप सिंह समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी और विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए पुलिस चौकीदार मौजूद रहे।

बलरामपुर हादसा: एक पल में उजड़ गए दो घर, NH-730 पर कार-बाइक की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत

ये भी पढ़ें
Balrampur accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2026 05:26 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Gonda News: पुलिस चौकीदारों को मिली बड़ी सौगात,अब गांव-गांव पहुंचकर रखेंगे हर गतिविधि पर नजर

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Gonda News: गौ-तस्करी और चोरी के आरोपी गैंगस्टर मुमताज पर बड़ा एक्शन, 25 हजार का था इनाम

Gonda
गोंडा

UP school News: स्कूल में अब बैग लेकर नहीं जाएंगे बच्चे! शनिवार को होगी मस्ती के साथ पढ़ाई, जारी हुआ पूरा प्लान

Uttar Pradesh
गोंडा

‘राम भक्तों पर गोली चलाने वाले न दें ज्ञान’: गोंडा में गरजे पर्यटन मंत्री, बोले- सनातन विरोधी रही है कांग्रेस

Gonda
गोंडा

UP Tourism: गोंडा से चारों धाम तक बदलेगी तस्वीर, 18.35 करोड़ की 16 परियोजनाओं पर बड़ा फैसला

गोंडा में पर्यटन विकास योजनाओं की मंत्री ने की समीक्षा फोटो सोर्स विभाग
गोंडा

Gonda Flood : घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से 13 सेमी ऊपर, तटीय गांवों में बढ़ी बेचैनी

Gonda Flood
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.