Gonda News: पुलिस चौकीदारों को मिली बड़ी सौगात,अब गांव-गांव पहुंचकर रखेंगे हर गतिविधि पर नजर

Gonda News: गोंडा पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल की है। शनिवार, 8 अगस्त 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में एसपी विनीत जायसवाल ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तैनात 301 पुलिस चौकीदारों को साइकिल वितरित की। पुलिस चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आम लोगों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। गांवों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही ये कानून-व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएं पुलिस तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उन्हें साइकिल मिलने से उनके कामकाज को और आसान बनाने की उम्मीद है।