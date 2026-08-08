Gonda News: गौ-तस्करी और चोरी के आरोपी गैंगस्टर मुमताज पर बड़ा एक्शन, 25 हजार का था इनाम

पुलिस के अनुसार, 19 सितंबर 2025 को धानेपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान एक संगठित गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। जांच में सामने आया कि इस गिरोह में रईश अहमद, हनीफ, शाद आलम उर्फ सद्दू, मुमताज, मुन्ना खां और हजरत समेत छह लोग शामिल थे। पुलिस का आरोप है कि गिरोह के सदस्य लोगों में डर का माहौल बनाकर आर्थिक और दूसरे फायदे के लिए अपराध करते थे। गिरोह पर गौ-तस्करी और चोरी जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप है।