India Nepal Border: भारत-नेपाल बॉर्डर पर टूटा सुरक्षा घेरा, गेट तोड़कर LPAI में घुसी संदिग्ध कार; फिर ऐसे हुई फरार

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा के लैंडपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) परिसर में रविवार दोपहर अचानक एक संदिग्ध कार के घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। तेज रफ्तार कार मुख्य गेट को तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हो गई। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल वायरलेस से इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में पूरे परिसर में अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घटना रविवार दोपहर करीब तीन बजे की है। कार चालक तेज रफ्तार में LPAI के मुख्य गेट को तोड़ते हुए अंदर पहुंचा। इसके बाद वह मुख्य भवन की तरफ बढ़ने लगा। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों और LPAI के मार्शलों ने तत्काल इसकी जानकारी वायरलेस सेट से दूसरे जवानों को दी।