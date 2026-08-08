‘एक हजार गोली मारूंगा’: बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, बेटे की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज

विनोद कुमार पांडेय ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके पिता की रेकी की जा रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि विधायक को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। उनकी घेराबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर में 8-10 अन्य लोगों के भी इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। विधायक के बेटे ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसे परिवार की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।