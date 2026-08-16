कोर वोटबैंक को एकजुट करने में जुटीं मायावती, जानिए ‘मिशन-2027’ के लिए बसपा का प्लान

आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान को लेकर मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का राजनीतिकरण होने और समाज में कड़वाहट बढ़ने संबंधी बयान जातिवादी सोच को दर्शाते हैं। बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट किया कि आरक्षण महज आर्थिक प्रगति का पैमाना नहीं, बल्कि बहुजन समाज के सामाजिक परिवर्तन और स्वाभिमान से जुड़ा संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति व जनजाति (SC/ST) में क्रीमी लेयर लागू करने का भी कड़ा विरोध किया है।