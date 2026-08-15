‘2 करोड़ नौकरियों का वादा!’ चंद्रशेखर आजाद का ‘युवा संकल्प पत्र’ जारी, 2027 के चुनाव के लिए बड़ा दांव

संकल्प पत्र की सबसे बड़ी बात है पांच साल में दो करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा। साथ ही खाली पड़े सरकारी पदों पर तुरंत भर्ती और स्टार्टअप शुरू करने वालों को 20 लाख रुपये तक का लोन देने की बात कही गई है। पेपर लीक और भर्ती घोटालों की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का वादा भी है। परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था खत्म करने, जहां हो सके एक शिफ्ट और एक पेपर रखने तथा नतीजे पारदर्शी तरीके से जारी करने की बात भी शामिल है।

शिक्षा के मोर्चे पर कक्षा एक से 12 तक मुफ्त पढ़ाई का ऐलान किया गया है। सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास, डाउट सेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त कराने का वादा है। शिक्षा लोन पर दो साल तक ब्याज सहायता भी देने की बात कही गई है।