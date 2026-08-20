कौन हैं Gen Alpha? अपनी मांगो को लेकर सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन पर योगी सरकार ने DM और कमिश्नर को दिए निर्देश

बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जेन जी (Gen Z)छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था जिसके बाद शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी प्रदर्शन से प्रेरित होकर अब Gen Alpha बच्चे भी स्कूलों में अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के स्कूलों में यह छोटे बच्चे प्रशासन के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। बच्चे साफ पानी, स्कूल में पंखें और लाइट्स, स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में राजधानी लखनऊ में भी स्कूली छात्राओं ने शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।