20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

कौन हैं Gen Alpha? अपनी मांगो को लेकर सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन पर योगी सरकार ने DM और कमिश्नर को दिए निर्देश

Gen Alpha Protest: उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा (Gen Alpha) बच्चों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए योगी सरकार सतर्क हो गई है। शासन ने DM और मंडलायुक्तों को स्कूलों का दौरा कर बच्चों और अभिभावकों से संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। जानिए किन बच्चों को Gen Alpha कहा जाता है...
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Aug 20, 2026

Student Protest

लखनऊ में स्कूली छात्रों का प्रदर्शन (Photo-ANI)

Gen Alpha Protest in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से छोटे छोटे स्कूली बच्चों यानी जेन अल्फा द्वारा स्कूलों की लचर व्यवस्थाओं को लेकर किए जा रहे प्रदर्शनों ने योगी सरकार को सतर्क कर दिया है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी शर्मा ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने अधिकारियों को हर शिकायत की गंभीरता से जांच करने और बच्चों से सीधे संवाद करने को कहा है।

Gen Alpha कौन हैं?

आपको बता दें कि जेन अल्फा के तहत आमतौर पर वो बच्चे आते हैं जिनका जन्म साल 2010 से 2024 के बीच हुआ है यानी जिनकी उम्र वर्तमान में लगभग 2 साल से 16 साल के बीच है। जेन जी के बाद आने वाली यह पीढ़ी पूरी तरह से डिजिटल युग में पैदा हुई है जो बचपन से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट और तकनीक के साथ बड़ी हो रही है। इस जनरेशन के बच्चे तकनीकी रूप से बहुत अधिक स्मार्ट और अपने आस-पास की व्यवस्थाओं के प्रति काफी जागरूक माने जाते हैं। अब जेन-अल्फा देश-भर के विभिन्न स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

Gen Z के बाद अब Gen Alpha भी सड़कों पर

बता दें कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जेन जी (Gen Z)छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया था जिसके बाद शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी प्रदर्शन से प्रेरित होकर अब Gen Alpha बच्चे भी स्कूलों में अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक के स्कूलों में यह छोटे बच्चे प्रशासन के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। बच्चे साफ पानी, स्कूल में पंखें और लाइट्स, स्कूल तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में राजधानी लखनऊ में भी स्कूली छात्राओं ने शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था।

बच्चों के प्रदर्शन पर योगी सरकार एक्शन में

योगी सरकार की ओर से सभी उच्च अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर स्कूलों की व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की शिकायत आती है तो उसकी तुरंत और गहराई से जांच की जाए। अगर जांच में कोई सूचना गलत या भ्रामक पाई जाती है तो प्रशासन उसका तत्काल प्रभाव से खंडन करे। इसके साथ ही स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ नियमित तौर पर संवाद स्थापित किया जाए ताकि अधिकारी उनकी समस्याओं को सीधे तौर पर समझकर उनका निवारण कर सकें।

Gen Alpha से सीधा संवाद करेंगे अधिकारी

जेन अल्फा की जरूरतों और परेशानियों को समझने के लिए अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। इससे स्कूलों में बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की वास्तविक जमीनी स्थिति का पता चल सकेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल के दौरे पर बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई को लेकर भी बात करें ताकि स्कूल में शिक्षा के स्तर का सही आकलन किया जा सके और बच्चों की परेशानी दूर की जा सके। साथ ही प्रशासन ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूल में उनके खानपान की व्यवस्था और अन्य सभी जरूरी शिक्षण व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करें।

‘आम आदमी न्याय के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दे’, IPS की मां की हत्या पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Chandrashekhar Azad, IPS Officer Mother Murder, IPS Officer Ashutosh Mishra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Youth Protest

cm yogi

school

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 01:21 pm

Published on:

20 Aug 2026 01:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कौन हैं Gen Alpha? अपनी मांगो को लेकर सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन पर योगी सरकार ने DM और कमिश्नर को दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Youth Protest

UP ATS का बड़ा एक्शन, शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 52 संदिग्ध गिरफ्तार, जफर के पाक हैंडलर से कनेक्शन की जांच

UP ATS Action Shahzad Bhatti Network UP ATS Arrest
लखनऊ

‘स्कूलों में न शिक्षक, न पानी, न शौचालय’, मायावती बोलीं- बच्चों के हाथों में किताब की जगह आंदोलन क्यों? सरकार पर स्कूल बंद करने का लगाया आरोप

Mayawati Statement, BSP News, BR Ambedkar, Kanshi Ram, UP Politics, Dalit Politics, UP News in Hindi, मायावती, बसपा, भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, यूपी राजनीति, यूपी न्यूज, UP Politics, UP Election 2027, Mayawati
लखनऊ

78 लाख से कराया मंदिर का जीर्णोद्धार, फिर पूजा करने से रोका, BJP विधायक ने लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप

BJP MLA Jai Devi Kaushal
लखनऊ

कौन हैं सपना यादव? काफिला रुकवाकर अखिलेश को कान की बाली देने के बाद से चर्चा में, जानिए पूरा मामला

Sapna Yadav, Akhilesh Yadav, Sapna Gave Earring to Akhilesh Yadav
लखनऊ

बच्चों ने सड़क पर उतरकर उठाई आवाज, अब यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, DM खुद स्कूल पहुंचकर बच्चों से करेंगे सीधा संवाद

up school
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.