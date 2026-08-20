UP ATS का बड़ा एक्शन, शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 52 संदिग्ध गिरफ्तार, जफर के पाक हैंडलर से कनेक्शन की जांच

यह कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इससे पहले देश के 14 राज्यों में 250 से ज्यादा संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सरकारी जानकारी के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में कार्रवाई के दौरान आईईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों समेत अन्य सामान बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है।अधिकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान से संचालित यह नेटवर्क भारत में हिंसक गतिविधियों और रेकी जैसे कामों के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि, इन मामलों में सामने आए आरोपों और बरामदगी को लेकर संबंधित जांच एजेंसियों की जांच अभी जारी है।