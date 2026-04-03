‘साजिशों का दौर तेज हो सकता है’, अखिलेश यादव बोले- चुनाव आयोग कर रहा BJP के साथ मिलकर काम

अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में 'साजिशों' का दौर तेज हो सकता है। उनका दावा है कि जैसे ही अन्य राज्यों के चुनाव समाप्त होंगे, BJP की पूरी चुनावी मशीनरी उत्तर प्रदेश की ओर केंद्रित हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष को हर स्तर पर सतर्क रहकर मुकाबला करना होगा।