‘साजिशों का दौर तेज हो सकता है’, अखिलेश यादव बोले- चुनाव आयोग कर रहा BJP के साथ मिलकर काम

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना।
Akhilesh Yadav On BJP: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने गुरुवार को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में 'साजिशों' का दौर तेज हो सकता है। उनका दावा है कि जैसे ही अन्य राज्यों के चुनाव समाप्त होंगे, BJP की पूरी चुनावी मशीनरी उत्तर प्रदेश की ओर केंद्रित हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष को हर स्तर पर सतर्क रहकर मुकाबला करना होगा।
उन्होंने दादरी रैली में मिले जनसमर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि भारी भीड़ ने सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से BJP नेताओं की भाषा में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब बदलाव का माहौल बन चुका है।
BJP सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ‘अच्छे दिन’ का वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता अब बदलाव चाहती है और सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अधिकारियों को लेकर BJP ने भी शिकायतें की थीं, लेकिन बाद में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे प्रशासनिक तंत्र में असंतोष बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों से चुनाव में काम लिया गया, वे भी अब BJP के रवैये से निराश हैं।
उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों को हटाया जा रहा है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में भी इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को हटाया गया था? उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया।
कानपुर किडनी कांड का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने BJP को घेरते हुए कहा कि संबंधित मंत्री इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
सपा मुख्यालय में जिला संगठनों की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी ने 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया और PDA(पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की आवाज को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
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