भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने अभिनेत्री से मांगी माफी; आखिर ये माजरा है क्या?

इससे पहले अंजलि राघव ने स्पष्ट किया था कि इस पूरे मामले में पवन सिंह की कोई सीधी भूमिका नहीं है। उनका आरोप है कि सिंगर की टीम के कुछ लोगों ने उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पवन सिंह ने माफी मांग ली थी, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन टीम के कुछ सदस्यों की हरकतें पूरी तरह गलत थीं।