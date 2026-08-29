UP Weather: उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में, गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर; 47 जिलों में बारिश का अलर्ट

भदोही में तीन दिन तक घटने के बाद गंगा का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ने लगा है। शनिवार सुबह पानी बढ़ने की रफ्तार करीब पांच से छह सेंटीमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, शनिवार सुबह गंगा का जलस्तर 75.960 मीटर था। चेतावनी बिंदु 80.200 मीटर और खतरे का निशान 81.200 मीटर है। फिलहाल नदी का पानी खतरे के निशान से 5.240 मीटर नीचे है। प्रशासन ने 22 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। वाराणसी में भी 6 दिन तक घटने के बाद गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। शनिवार को जलस्तर 68.02 मीटर दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में पानी और बढ़ने की संभावना जताई गई है।