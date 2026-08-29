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UP Weather: उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में, गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर; 47 जिलों में बारिश का अलर्ट

UP Monsoon Update: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं साथ ही 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। चित्रकूट, गोंडा, झांसी, महोबा और हमीरपुर में भी नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 47 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Aug 29, 2026

IMD heavy rain alert August 2026.

बारिश। (Photo Credit- ANI)

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह-अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर हैं और इस समय 16 जिले भयानक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मौसम विभाग ने आज भी 47 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और बारिश के कारण लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई है और प्रशासन राहत बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है।

प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा

प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते पानी ने तटवर्ती इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। नागवासुकी मंदिर के गेट तक पानी पहुंच गया है। मंदिर और बक्शी बांध के बीच सड़क पर पानी भरने से रास्ते का संपर्क प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। पुलिस, राजस्व और आपदा प्रबंधन की टीमें संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रही हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में बारिश के दौरान स्वामीनारायण मंदिर का एक हिस्सा भी ढह गया।

चित्रकूट में मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर

चित्रकूट में भारी बारिश और पहाड़ों से आए पानी के कारण मंदाकिनी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 5 मीटर ऊपर पहुंचने की जानकारी है। सती अनुसूइया आश्रम के पास भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। आश्रम की रेलिंग तक पानी आ गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए उनके आने पर रोक लगा दी गई है। मानिकपुर क्षेत्र में डोंडा गांव के पास बना छोटा बांध भी पानी से भर गया है। बांध के ऊपर से पानी बह रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन आसपास के गांवों को खाली करा रहा है। गुप्त गोदावरी गुफा को भी बंद कर दिया गया है।

गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा

गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में 23 सेंटीमीटर बढ़ गया है। शनिवार सुबह एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से महज 23 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी। शुक्रवार सुबह यह खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर नीचे थी। नदी में तीन बैराजों से करीब 2.56 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद तरबगंज और करनैलगंज तहसील के 10 से ज्यादा तटीय गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं। तटबंधों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

झांसी, महोबा और हमीरपुर में भी बढ़ी परेशानी

महोबा में सीहो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। इससे आसपास के इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई है। हमीरपुर में चंद्रावल नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। झांसी के टोडी फतेहपुर में भारी बारिश के बाद पथराई नदी में बाढ़ आ गई। नदी का पानी बस स्टैंड तक पहुंच गया है। कई घरों और दुकानों में 7 से 8 फीट तक पानी भरने की जानकारी सामने आई है। लोग सुरक्षित जगहों और घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं।

बदायूं में गंगा का कटान तेज

बदायूं में गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद कटान की समस्या गंभीर बनी हुई है। कदमनगला गांव में गंगा की धार पंचायत घर तक पहुंच गई और पंचायत घर नदी में समा गया। इससे पहले गांव का स्कूल, खेत और कई घर भी कटान की चपेट में आ चुके हैं।

उन्नाव में लगातार बारिश और जलभराव को देखते हुए प्रशासन ने आज यानी शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पाण्डेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

भदोही और वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा का पानी

भदोही में तीन दिन तक घटने के बाद गंगा का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ने लगा है। शनिवार सुबह पानी बढ़ने की रफ्तार करीब पांच से छह सेंटीमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, शनिवार सुबह गंगा का जलस्तर 75.960 मीटर था। चेतावनी बिंदु 80.200 मीटर और खतरे का निशान 81.200 मीटर है। फिलहाल नदी का पानी खतरे के निशान से 5.240 मीटर नीचे है। प्रशासन ने 22 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है। वाराणसी में भी 6 दिन तक घटने के बाद गंगा का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। शनिवार को जलस्तर 68.02 मीटर दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में पानी और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

16 जिले बाढ़ से प्रभावित

राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, इस समय प्रदेश के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक कुल 25 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वर्तमान में करीब 1.44 लाख लोग प्रभावित बताए गए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रदेश में 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शनिवार को 127 मेडिकल टीमें काम कर रही हैं। अब तक कुल 810 मेडिकल टीमें गठित की जा चुकी हैं।

31 अगस्त तक बारिश में कमी के आसार

लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना मानसूनी सिस्टम आगे बढ़ गया है। इसके कारण अगले 2 से 3 दिन यानी 31 अगस्त तक बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि सितंबर के पहले सप्ताह में नए मौसम तंत्र के प्रभाव से प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने शनिवार को 47 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में लोगों को नदी, नाले और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

29 Aug 2026 04:18 pm

Published on:

29 Aug 2026 04:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather: उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में, गंगा यमुना समेत कई नदियां उफान पर; 47 जिलों में बारिश का अलर्ट

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