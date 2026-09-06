डॉ. दिनेश शर्मा अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल बने, यूपी की राजनीति में उठे कई सवाल

नई संवैधानिक जिम्मेदारी के बाद डॉ. दिनेश शर्मा की सक्रिय राजनीति में भविष्य की भूमिका को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Dr. Dinesh Sharma Lieutenant Governor: उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री, लखनऊ के पूर्व महापौर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल बनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इस संबंध में आदेश जारी होने के साथ ही डॉ. शर्मा के लंबे राजनीतिक सफर ने एक नया मोड़ ले लिया है।
डॉ. दिनेश शर्मा को संगठन, सरकार और संसदीय राजनीति का व्यापक अनुभव रखने वाला भाजपा का सौम्य और बौद्धिक चेहरा माना जाता रहा है। लखनऊ की राजनीति से निकलकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले डॉ. शर्मा ने भाजपा संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। ऐसे में उनकी नई संवैधानिक जिम्मेदारी को जहां सम्मानजनक नियुक्ति के रूप में देखा जा रहा है, वहीं उनके समर्थकों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका अभी और बड़ी हो सकती थी।
डॉ. दिनेश शर्मा के समर्थक लंबे समय से उन्हें उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में देखना चाहते रहे हैं। खासतौर पर लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ने और केंद्र सरकार में मंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर उनके समर्थकों के बीच चर्चा होती रही है। उनका राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक समझ और संगठनात्मक पकड़ उन्हें भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल करती है, जिनके पास सरकार और संगठन दोनों क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है।
यही कारण है कि अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक वर्ग इसे उनके अनुभव और सार्वजनिक जीवन की लंबी सेवाओं का सम्मान बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे सक्रिय चुनावी राजनीति से उनकी दूरी के रूप में देख रहा है। समर्थकों का मानना है कि डॉ. शर्मा के पास अभी भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की पर्याप्त क्षमता थी।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नियुक्ति को लेकर एक बड़ा राजनीतिक विमर्श भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका को लेकर भी शुरू हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी के भीतर चर्चा करने वाले कई लोगों का मानना है कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने के साथ-साथ वरिष्ठ नेताओं को संवैधानिक पदों और अन्य जिम्मेदारियों की ओर भेजने की रणनीति भी दिखाई देती है।
इसी संदर्भ में राजनीतिक हलकों में तथाकथित ‘टीम गुजरात’ की कार्यशैली को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। आलोचक इसे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राज्यों की राजनीति में नई पीढ़ी को स्थान देने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। उनका तर्क है कि जिन नेताओं का राज्यों में मजबूत राजनीतिक आधार और लंबा अनुभव रहा है, उन्हें धीरे-धीरे सक्रिय चुनावी राजनीति से हटाकर संवैधानिक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। हालांकि भाजपा की ओर से ऐसी किसी राजनीतिक रणनीति की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन डॉ. दिनेश शर्मा की नियुक्ति ने वरिष्ठ नेताओं के भविष्य को लेकर बहस जरूर तेज कर दी है।
डॉ. दिनेश शर्मा का मामला उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं माना जा रहा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों के कई वरिष्ठ नेताओं की भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। भाजपा जिस तेजी से संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर नई पीढ़ी को अवसर दे रही है, उसमें अनुभवी नेताओं के लिए राज्यपाल, उपराज्यपाल, संगठनात्मक मार्गदर्शक अथवा अन्य संवैधानिक जिम्मेदारियों के विकल्प बढ़ सकते हैं।
यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह टिप्पणी भी सुनाई दे रही है कि आज डॉ. दिनेश शर्मा की बारी आई है तो कल किसी दूसरे राज्य के किसी और दिग्गज नेता को भी इसी तरह नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यह टिप्पणी भले ही राजनीतिक अटकलों के दायरे में हो, लेकिन इससे वरिष्ठ नेताओं के बीच भविष्य की भूमिका को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ी हैं।
उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में यह संदेश विशेष महत्व रखता है। यहां भाजपा के पास लंबे अनुभव वाले नेताओं की बड़ी संख्या है और पार्टी के भीतर नई पीढ़ी भी तेजी से उभर रही है। ऐसे में आने वाले समय में वरिष्ठता और नई राजनीतिक ऊर्जा के बीच संतुलन बनाना नेतृत्व के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं लगातार चल रही हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में संभावित बदलावों और नई जिम्मेदारियों को लेकर कई नामों की चर्चा होती रहती है। ऐसे माहौल में डॉ. दिनेश शर्मा की उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति को भी व्यापक राजनीतिक समीकरणों के संदर्भ में देखा जा रहा है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरविन्द कांत त्रिपाठी का मानना है कि भाजपा नेतृत्व लगातार संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में किस नेता को चुनावी राजनीति में रखा जाएगा, किसे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और किसे संवैधानिक पद पर भेजा जाएगा, यह आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ नेताओं को लेकर चल रही चर्चाओं में केंद्रीय स्तर के कई बड़े नामों का उल्लेख भी राजनीतिक अटकलों में किया जा रहा है। हालांकि इन अटकलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिर भी यह साफ है कि आने वाले समय में भाजपा के भीतर जिम्मेदारियों के पुनर्विन्यास पर नजरें टिकी रहेंगी।
अंडमान एवं निकोबार जैसे सामरिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनना निश्चित रूप से एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है। डॉ. दिनेश शर्मा के प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समझ को देखते हुए यह नियुक्ति उनके सार्वजनिक जीवन के नए अध्याय के रूप में देखी जा रही है।
लेकिन राजनीति में हर नियुक्ति अपने साथ संदेश और संकेत भी लेकर आती है। डॉ. दिनेश शर्मा के मामले में भी यही हो रहा है। उनके समर्थक जहां उन्हें अभी भी सक्रिय राष्ट्रीय राजनीति में देखना चाहते थे, वहीं उनकी नई जिम्मेदारी ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के भविष्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
अरविन्द त्रिपाठी ने कहा कि फिलहाल इतना तय है कि डॉ. दिनेश शर्मा की अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति केवल एक संवैधानिक नियुक्ति भर नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की भाजपा राजनीति, वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और आने वाले समय में पार्टी के राजनीतिक पुनर्संतुलन को लेकर कई सवाल भी छोड़ गई है। आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब भाजपा के संगठनात्मक और राजनीतिक फैसलों में दिखाई दे सकते हैं।
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