डॉ. दिनेश शर्मा अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल बने, यूपी की राजनीति में उठे कई सवाल

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरविन्द कांत त्रिपाठी का मानना है कि भाजपा नेतृत्व लगातार संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में किस नेता को चुनावी राजनीति में रखा जाएगा, किसे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और किसे संवैधानिक पद पर भेजा जाएगा, यह आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा। वरिष्ठ नेताओं को लेकर चल रही चर्चाओं में केंद्रीय स्तर के कई बड़े नामों का उल्लेख भी राजनीतिक अटकलों में किया जा रहा है। हालांकि इन अटकलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिर भी यह साफ है कि आने वाले समय में भाजपा के भीतर जिम्मेदारियों के पुनर्विन्यास पर नजरें टिकी रहेंगी।