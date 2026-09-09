कौन हैं अशोक सिद्धार्थ, जिनके संन्यास के बाद आकाश आनंद की BSP में हो सकती है वापसी?

फिलहाल मायावती के बयान के बाद BSP की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा अशोक सिद्धार्थ के अगले कदम को लेकर है। अगर वह सक्रिय राजनीति से संन्यास लेते हैं, तो आकाश आनंद के लिए पार्टी में दोबारा बड़ी जिम्मेदारी का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, मायावती पहले ही आकाश को लेकर परिपक्वता की कमी का हवाला दे चुकी हैं और फिलहाल उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने से इनकार किया था। इस बीच मायावती ने आकाश के छोटे भाई ईशान आनंद को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी है, जिससे BSP में परिवार की अगली पीढ़ी की भूमिका को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई है।