‘याद रखेगा यूपी’ अकाउंट के खिलाफ कोर्ट पहुंची समाजवादी पार्टी, 1000 AI वीडियो बनाने का दावा

Samajwadi Party AI Video: समाजवादी पार्टी ने अपने खिलाफ बनाए जा रहे कथित AI वीडियो को लेकर ‘याद रखेगा यूपी’ नाम के सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। सपा का आरोप है कि इस अकाउंट के जरिए पार्टी की छवि खराब करने वाले और भ्रामक वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। पार्टी ने दावा किया है कि अब तक करीब 1000 AI वीडियो बनाए जा चुके हैं। मामले को लेकर लखनऊ की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 7 सितंबर को पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।