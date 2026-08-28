दो साल स्कूल में नहीं बना मिड-डे-मील, कागजों में रोज 200-250 बच्चों ने खाया खाना, 14 लाख का भुगतान, जांच में खुली पोल

Ballia Mid Day Meal Fraud: बलिया के बांसडीह स्थित ताजपुर मुडियारी इंटर कॉलेज में मिड-डे-मील योजना के तहत एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कागजों में दो साल तक जूनियर हाईस्कूल के बच्चों को मिड-डे-मील परोसे जाने का रिकॉर्ड दर्ज होता रहा, जबकि धरातल पर स्कूल में एक दिन भी खाना नहीं बना।। इस दौरान करीब 14 लाख रुपये की सरकारी धनराशि का भुगतान भी कर दिया गया। मामला तब खुला जब कुछ बच्चों ने जिलाधिकारी से गोपनीय शिकायत की। डीएम के निर्देश पर कराई गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमे के साथ सरकारी धन की रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।