प्रचार करने का सबको अधिकार, लेकिन देश राहुल गांधी की ओर देख रहा! अखिलेश के PDA रथ पर अजय राय का बड़ा बयान

भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे। कभी रथ को ऑफिस से बाहर निकालते, कभी अंदर ले जाते। इसके चारों ओर बहुत प्रचार था, कभी लाल रंग, कभी केसरिया। कभी टोपी बदलते, कभी कार्यकर्ताओं के कपड़े। तमाम कोशिशों के बावजूद जब अखिलेश यादव की रथ यात्रा दोपहर एक बजे शुरू होने वाली थी, तो शाम पांच बजे तक कोई जन प्रतिक्रिया नहीं दिखी। लोगों को पैसे देकर लाया गया और देश भर से कार्यकर्ता तथा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात महिलाओं की पूर्ण अनुपस्थिति थी।