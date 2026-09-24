UP Tourism: घरेलू पर्यटन में यूपी की बड़ी छलांग, तीर्थ के साथ विरासत और गांव भी बने नए आकर्षण

एनएसओ के इसी सर्वेक्षण में पिछले 30 दिनों में कारोबार, सामाजिक यात्रा, शिक्षा-प्रशिक्षण और अन्य उद्देश्यों से हुई रात्रि यात्राओं को अलग से दर्ज किया गया। इस श्रेणी में भी उत्तर प्रदेश 15.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ राज्यों में सबसे ऊपर रहा। बिहार की हिस्सेदारी 10.5 फीसदी और तमिलनाडु की 9.6 फीसदी रही। इससे यह संकेत मिलता है कि उत्तर प्रदेश में यात्राओं का आधार केवल तीर्थाटन नहीं है। सामाजिक मेलजोल, कारोबार, शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य कारणों से होने वाली यात्राओं में भी राज्य एक प्रमुख गंतव्य के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि इस श्रेणी में 89 फीसदी यात्राएं सामाजिक उद्देश्य से थीं, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि घरेलू यात्रा का एक बड़ा हिस्सा पारिवारिक और सामाजिक संपर्कों से जुड़ा है।