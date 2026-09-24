RLD ने शुरू किया गांव-गांव घूमने का कारवां: जयंत की पार्टी पश्चिमी यूपी में नए वोट बैंक की तलाश में

पदयात्रा के दौरान किसान हितों, युवा रोजगार, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में एक्सप्रेसवे, रैपिड रेल और औद्योगिक निवेश की बात पहले भी उठा चुके हैं। पार्टी एनडीए का हिस्सा होने के नाते भाजपा के साथ गठबंधन में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है। साथ ही अवध और पूर्वांचल में भी विस्तार की योजना है।

सपा के साथ जातीय समीकरणों को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच आरएलडी का यह अभियान पश्चिमी यूपी की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। सपा गुर्जर-पाल-बघेल समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, जबकि आरएलडी जाट आधार को सुरक्षित रखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों तक पहुंच बना रही है।