अयोध्या से काशी तक कला का महाकुंभ, रामायण, लोकधारा और गंगा के रंगों से सजेगा यूपी

तीसरा बड़ा आयोजन वाराणसी में दिसंबर 2026 के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। चार दिवसीय ‘काशी फ्लो’ अंतरराष्ट्रीय कला शिविर एवं प्रदर्शनी गका प्रयास है कि इस विरासत को संग्रहालयों और अभिलेखों तक सीमित रखने के बजाय कलाकारों, विद्यार्थियों और आम लोगों के जीवन से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम और रामायण, लखनऊ में लोक एवं पारंपरिक कलाओं तथा वाराणसी में गंगा और काशी की आध्यात्मिक विरासत को केंद्र में रखकर होने वाले ये आयोजन इसी सोच का हिस्सा हैं। वरिष्ठ और प्रसिद्ध कलाकारों के अनुभव को युवा प्रतिभाओं तक पहुंचाना, पारंपरिक कला विधाओं को समकालीन संदर्भ में आगे बढ़ाना और प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया के सामने नई रचनात्मक भाषा में प्रस्तुत करना इन आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य है।