UP Politics: अखिलेश यादव के ‘राम-कृष्ण’ वाले पोस्टर्स पर सियासत गरम! मंत्री अनिल राजभर ने साधा निशाना, जानिए क्या बोले?

Anil Rajbhar On Akhilesh Yadav:समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की PDA रथयात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। रायबरेली में रथयात्रा से पहले जगह-जगह लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पोस्टर्स में अखिलेश यादव को भगवान राम और भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर्स को लेकर अब सत्तारूढ़ BJP और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि वह PDA के तौर पर किसे बता रही है।