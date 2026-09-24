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Muzaffarnagar Crime: ‘दिखावटी जांच नहीं, न्याय होना चाहिए’, ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या पर बोले अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav: मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में ग्राम प्रधान के बेटे रोहन राठी की पीट-पीटकर हत्या के मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जानिए क्या है पूरा मामला...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Sep 24, 2026

Akhilesh Yadav

अखिलेश यादव (फोटो सोर्स :Akhilesh Yadav/x )

Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात को लेकर सियासत गरमा गई है। पुरकाजी के हरेटी गांव में ग्राम प्रधान विवेक राठी के 19 वर्षीय बेटे रोहन राठी की लाठियों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस अत्यंत दुखद घटना के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है।

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Updated on:

24 Sept 2026 05:19 pm

Published on:

24 Sept 2026 05:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Muzaffarnagar Crime: ‘दिखावटी जांच नहीं, न्याय होना चाहिए’, ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या पर बोले अखिलेश यादव

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