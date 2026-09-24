Muzaffarnagar Crime: ‘दिखावटी जांच नहीं, न्याय होना चाहिए’, ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या पर बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव (फोटो सोर्स :Akhilesh Yadav/x )
Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात को लेकर सियासत गरमा गई है। पुरकाजी के हरेटी गांव में ग्राम प्रधान विवेक राठी के 19 वर्षीय बेटे रोहन राठी की लाठियों से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस अत्यंत दुखद घटना के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है।
खबर अपडेट की जा रही है...
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग