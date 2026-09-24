ग्रेटर नोएडा बस हादसा: यात्रियों ने चेताया, फिर भी चालक ने नहीं खोला इमरजेंसी गेट, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बड़ा बयान

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में भीषण आग
Greater Noida Sleeper Bus Fire: ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने घटना पर गहरा दुख जताते हुए स्पष्ट किया है कि यात्रियों द्वारा लगातार दुर्गंध की शिकायत किए जाने के बावजूद चालक ने आपातकालीन दरवाजा नहीं खोला, जिसके कारण 9 बेकसूर लोगों की जान चली गई। मंत्री ने कहा कि इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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