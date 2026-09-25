UP Rain Alert : यूपी में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार सुबह 5:30 बजे यह सिस्टम दक्षिण आंतरिक ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर, नुआपाड़ा के समीप केंद्रित था। इसका केंद्र नुआपाड़ा से आसपास के क्षेत्र में स्थित बताया गया है। यह तितलागढ़ से करीब 90 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर पश्चिम, भवानीपटना से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम, कांकेर से करीब 110 किलोमीटर पूर्व-उत्तर पूर्व और रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था। पूर्वानुमान के मुताबिक यह सिस्टम आगे भी उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता रहेगा। अगले करीब 12 घंटे तक इसकी तीव्रता बने रहने की संभावना है। इसके बाद अगले 12 घंटों के दौरान यह धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। इसी मौसम प्रणाली के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियों में व्यापक वृद्धि होने की संभावना जताई गई है।