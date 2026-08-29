दिल्ली-NCR में दो दिन थम सकते हैं ऑटो-टैक्सी के पहिए, 9 मांगों पर अड़े ड्राइवर; यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

Delhi Transport News:दिल्ली-NCR में सितंबर के पहले हफ्ते में सफर करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। ऑटो और टैक्सी चालकों ने 7 और 8 सितंबर को दो दिन का सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवरों का कहना है कि CNG, गाड़ी की मरम्मत, बीमा और दूसरी चीजों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उनकी कमाई और किराया उसी हिसाब से नहीं बढ़ा है।