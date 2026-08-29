1984 सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार की शोकसभा में पहुंचे BJP के 3 सांसद, भड़के एचएस फुल्का, AAP ने भी घेरा

सिख दंगा पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का ने तीनों बीजेपी सांसदों के इस कदम की निंदा की है।

फुल्का ने कहा कि हजारों निर्दोषों के कातिल के घर शोक जताने जाना बेहद शर्मनाक है। बीजेपी ने हमेशा सिख दंगा पीड़ितों का साथ दिया और सज्जन कुमार जैसे दोषियों को जेल भिजवाने में मदद की। ऐसे में पार्टी के सांसदों का यह रवैया पीड़ितों के जख्मों को फिर से हरा करने वाला है। सिख समाज को इन तीनों सांसदों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए।

मामला बढ़ता देख बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि तीनों सांसद अपने व्यक्तिगत स्तर पर वहां गए थे, इसका पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है।