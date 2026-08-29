29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

रिश्ता खत्म करना चाहती थी मुस्कान, फिर बढ़ता गया विवाद; तिलक नगर हत्याकांड में आरोपी का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया

Delhi Crime Latest News: दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय मॉडल मुस्कान शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी इमरान खान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस जांच में दोनों के रिश्ते में तनाव और आरोपी के पुराने आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आई है।
3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Aug 29, 2026

Muskan Sharma Murder Case

तिलक नगर हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को राजौरी गार्डन में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। (फोटो सोर्स-@kscChouhan )

Delhi Crime News: दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मॉडल और कंटेंट क्रिएटर मुस्कान शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ कई बातें सामने आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक, मुस्कान और आरोपी इमरान खान के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। मुस्कान इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, जबकि इमरान कथित तौर पर लगातार उससे संपर्क कर रहा था।

हत्या के एक दिन बाद पुलिस ने इमरान को राजौरी गार्डन इलाके में मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि इमरान ने आत्मसमर्पण करने के बजाय गोली चलाने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में तीन गोलियां लगीं। घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घर पहुंचा और फिर हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, मुस्कान अपने घर पर अकेली थी, तभी इमरान वहां पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद इमरान ने चाकू से मुस्कान पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी चाकू अपने साथ लेकर आया था, इसलिए हत्या की पहले से तैयारी किए जाने की आशंका भी जांच का हिस्सा है।

मुस्कान ने रिश्ता खत्म करने की बात कही थी

जांच अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के रिश्ते में कुछ समय से तनाव था। मुस्कान कथित तौर पर इमरान से दूरी बनाना चाहती थी। पुलिस के अनुसार, जुलाई में इमरान ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी और इसके बाद मुस्कान को परेशान करने लगा था।

परिवार की शिकायत के बाद उसे नशामुक्ति केंद्र भेजे जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि वहां से लौटने के कुछ ही समय बाद वह फिर मुस्कान के संपर्क में आ गया। पुलिस के मुताबिक, 20 जुलाई को दोनों एक होटल में मिले थे और इसी दौरान मुस्कान ने रिश्ता खत्म करने की बात कही थी।

हत्या के बाद मोबाइल लेकर भागा

पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद इमरान मुस्कान का मोबाइल फोन अपने साथ ले गया। जांचकर्ताओं को शक है कि वह फोन में मौजूद चैट या दूसरी सामग्री मिटाना चाहता था। हालांकि फोन अनलॉक नहीं हो पाया। बाद में मोबाइल एक नाले के पास से बरामद किया गया।

CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने इमरान की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके भागने के संभावित रास्तों का पता लगाया।

राजौरी गार्डन में पुलिस से मुठभेड़

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 10:55 बजे इमरान को रघुबीर नगर नाला रोड के आसपास देखा गया। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। करीब 11:15 बजे वह राजौरी गार्डन में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के पास नजर आया।

पुलिस का दावा है कि उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैरों में गोली लगने के बाद उसे पकड़ लिया गया।

आरोपी के पुराने मामलों की भी जांच

पुलिस अब इमरान के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, 2018 में उसके खिलाफ POCSO एक्ट से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था। 2021 में भी उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के प्रयास से जुड़ा मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी खंगाल रही है। जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास पिस्तौल कहां से आई।

मुस्कान के परिवार और दोस्तों का कहना है कि वह कुछ समय से कथित तौर पर परेशान थी। वह ब्राइडल वियर ब्रांड्स और मेकअप आर्टिस्ट्स के साथ काम करती थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ाई कर रही थी। उसके परिवार में मां, दो बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है।

पुलिस अब हत्या की वजह, आरोपी और पीड़िता के बीच हुए विवाद और इमरान के पुराने मामलों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

प्यार, शक और फिर कत्ल, दिल्ली में मॉडल की हत्या ने खोली रिश्ते की कहानी; बॉयफ्रेंड मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Delhi Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

Updated on:

29 Aug 2026 01:45 pm

Published on:

29 Aug 2026 01:44 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / रिश्ता खत्म करना चाहती थी मुस्कान, फिर बढ़ता गया विवाद; तिलक नगर हत्याकांड में आरोपी का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

1984 सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार की शोकसभा में पहुंचे BJP के 3 सांसद, भड़के एचएस फुल्का, AAP ने भी घेरा

BJP MPs Sajjan Kumar House, HS Phoolka
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में दो दिन थम सकते हैं ऑटो-टैक्सी के पहिए, 9 मांगों पर अड़े ड्राइवर; यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी

Delhi Auto Strike
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में बारिश का इंतजार, बढ़ेगी गर्मी-उमस; 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Delhi Weather Today
नई दिल्ली

CNG Price Hike: फिर महंगी हुई सीएनजी, Delhi-NCR में 3.89 रुपए प्रति किलो की हुई बढ़ोतरी

CNG Price Hike in Delhi-NCR
राष्ट्रीय

नेपाल आपदा में फंसे भारतीयों पर MEA का बड़ा अपडेट, 320 लापता तो 400 चीन में सुरक्षित

MEA Nepal Flood Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.