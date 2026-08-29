रिश्ता खत्म करना चाहती थी मुस्कान, फिर बढ़ता गया विवाद; तिलक नगर हत्याकांड में आरोपी का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया

पुलिस अब इमरान के पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, 2018 में उसके खिलाफ POCSO एक्ट से जुड़ा मामला दर्ज हुआ था। 2021 में भी उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के प्रयास से जुड़ा मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पुरानी तस्वीरें और वीडियो भी खंगाल रही है। जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास पिस्तौल कहां से आई।