Haldwani Shuddhikaran Row: ‘खरगे की दलित पहचान का इस्तेमाल कर रहे राहुल’, ‘शुद्धिकरण’ विवाद पर BJP का पलटवार, गिरिराज-रविशंकर ने घेरा

Haldwani Shuddhikaran Row: उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद कथित ‘शुद्धिकरण’ को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। पार्टी के नेताओं ने उन पर खरगे की दलित पहचान का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 अगस्त को बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने उस जगह का कथित शुद्धिकरण किया, जहां दो दिन पहले खरगे ने रैली को संबोधित किया था। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ अपराध बताया था। खरगे ने भी 13 अगस्त को संसद में यह मुद्दा उठाया था।