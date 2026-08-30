Abhijeet Dipke on BJP-RSS: अभिजीत दीपके ने बीजेपी को दी नसीहत, बोले- खुद को RSS से बड़ा समझने की भूल न करें, मोहन भागवत की बात सुनें

Abhijeet Dipke on BJP-RSS: CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने BJP को सलाह दी है कि वे RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा कि BJP को यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता में आने से वह RSS से बड़ी नहीं हो गई है। दीपके ने कहा कि पार्टी को अपने 'मार्गदर्शक' मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए और उनके सबको साथ लेकर चलने वाले नजरिए पर ध्यान देना चाहिए। दीपके ने आरोप लगाया कि केंद्र में लंबे समय तक शासन करने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों पर नियंत्रण रखने के बाद BJP को यह गलतफहमी हो गई है कि वह खुद RSS से भी बड़ी शक्ति बन चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि वह उसी संगठन के सहारे सत्ता के शिखर तक पहुंची है।