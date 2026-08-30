मेघालय में पुलिस मुठभेड़ में 4 हथियारबंद बदमाश ढेर, पहचान की कोशिश जारी, 25 अगस्त की घटना से कनेक्शन की जांच

Meghalaya Encounter: मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में रविवार तड़के नाका चेकिंग के दौरान पुलिस और हथियारबंद लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में चारों हथियारबंद लोगों को गोली लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस अब उनकी पहचान और आपराधिक बैकग्राउंड का पता लगाने में जुटी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन चारों का 25 अगस्त को राज्य की सीमा के उस पार तापरा में सामने आई एक घटना से कोई संबंध था। फिलहाल मृतकों की पहचान आधिकारिक तौर पर नहीं हो सकी है।