मेघालय में पुलिस मुठभेड़ में 4 हथियारबंद बदमाश ढेर, पहचान की कोशिश जारी, 25 अगस्त की घटना से कनेक्शन की जांच

मेघालय पुलिस
Meghalaya Encounter: मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में रविवार तड़के नाका चेकिंग के दौरान पुलिस और हथियारबंद लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के मुताबिक, गोलीबारी में चारों हथियारबंद लोगों को गोली लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस अब उनकी पहचान और आपराधिक बैकग्राउंड का पता लगाने में जुटी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इन चारों का 25 अगस्त को राज्य की सीमा के उस पार तापरा में सामने आई एक घटना से कोई संबंध था। फिलहाल मृतकों की पहचान आधिकारिक तौर पर नहीं हो सकी है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ईस्ट गारो हिल्स के सोंगसाक इलाके में रविवार सुबह करीब 4 बजे नाका चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान चेकपोस्ट की ओर आ रहे चार हथियारबंद लोगों को पुलिसकर्मियों ने जांच के लिए रोकने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिसकर्मियों के पास पहुंचते ही इन लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी में चारों घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई।
पुलिस फिलहाल मृतकों की पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पहचान होने के बाद उनके आपराधिक रिकॉर्ड और बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इन लोगों का गंभीर आपराधिक इतिहास हो सकता है या वे आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों के संपर्क में रहे होंगे। हालांकि, पुलिस ने अभी इस दावे की पुष्टि नहीं की है।
इस मामले का एक अहम पहलू 25 अगस्त को राज्य की सीमा के उस पार तापरा में सामने आई घटना से संभावित संबंध है। पुलिस ने पुष्टि की है कि मारे गए चारों लोगों का उस घटना से कोई लिंक हो सकता है। ईस्ट गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक स्वप्निल पवार ने बताया कि फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता चारों की पहचान स्थापित करना है। इसके बाद उनकी बैकग्राउंड की जांच की जाएगी और पहले सामने आई घटनाओं से उनके संभावित संबंधों की पड़ताल होगी।
पुलिस सिर्फ चारों लोगों की पहचान और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच तक सीमित नहीं है। मुठभेड़ किन परिस्थितियों में हुई, गोलीबारी की शुरुआत कैसे हुई और घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस चारों मृतकों से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाने के साथ उन संभावित आपराधिक मामलों की भी पड़ताल कर रही है, जिनसे उनका संबंध हो सकता है। जांच पूरी होने के बाद ही उनकी पहचान और कथित आपराधिक बैकग्राउंड को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी।
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