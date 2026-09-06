Delhi News: ‘दिल्ली में अपराधियों को पुलिस का डर नहीं’, 40 साल के शख्स की मौत मामले में AAP ने रेखा सरकार पर साधा निशाना

Mayur Vihar Phase 3 40-Year-Old Man Death: दिल्ली के मयूर विहार फेज-3 इलाके में रविवार को एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला ईस्ट दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र का है। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की जानकारी जुटाई जा रही है।