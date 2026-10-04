पंजाब में कानून-व्यवस्था पर BJP का AAP सरकार पर हमला, केवल सिंह ढिल्लों बोले- अपराधियों में कानून का डर नहीं

इस दौरान उन्होंने अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की हत्या का भी जिक्र किया। वहीं पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम लोहारका रोड पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने संधू को गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल संधू की बाद में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ सुराग मिलने की बात कही है।