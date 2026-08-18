अब सामने आई अमित मालवीय की विदाई की Inside Story, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की नाराजगी पड़ी भारी! 

हालांकि, उस वक्त अमित मालवीय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही आलाकमान ने उन्हें कोई स्पष्ट चेतावनी दी। लेकिन अंदर ही अंदर मालवीय के खिलाफ गुस्सा जरूर बढ़ता गया। मालवीय पर कई बार झूठ फैलाने के आरोप लगे। पार्टी का एक वर्ग यह मानने लगा था कि इससे बीजेपी की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। कुल मिलाकर अमित मालवीय के प्रति नाराजगी का ‘प्रेशर कुकर’ असंतोष की आंच पर चढ़ चुका था, बस इंतजार था एक सीटी बजने का और Gen Z प्रोटेस्ट ने वो काम कर दिया। बीजेपी के प्रति युवाओं की नाराजगी को आलाकमान ने गंभीरता से लिया और उसे अमित मालवीय की वो खामियां खुलकर दिखाई देने लगीं, जो अब तक केवल RSS विचारक रतन शारदा जैसे लोगों को नजर आ रही थीं। ‘प्रेशर कुकर’ की सीटी बज गई थी, अब समय था कुकर को आंच से उतारकर भाप निकालने का और बीजेपी ने यही किया।