सोशल मीडिया पर मुकदमा शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा आरोपी का चेहरा अपलोड करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

याचिका में जोर दिया गया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी नीतियां बदलनी होंगी। अभी न तो मेटा और न ही एक्स के पास पुलिस द्वारा अपलोड की गई ऐसी सामग्री को तुरंत हटाने या रोकने का ठोस तरीका है। अगर कोई शिकायत करे तो भी प्रक्रिया लंबी चलती है।