‘जान से मार दूंगा’, शिवसेना सांसद ने पत्रकारों को दी धमकी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा माफी मांगों

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि संजय दीना पाटिल का पत्रकारों का अपमान करने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनकी बातों से ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद जताने की इच्छा व्यक्त की है। शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने पाटिल से साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई अनुचित बयान दिया गया है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह पूरी जानकारी लेने के बाद ही टिप्पणी करेंगे। उन्होंने इतना जरूर कहा कि किसी को भी धमकी देना गलत है।