पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते आ सकता है UCC बिल, शुभेन्दु सरकार कर रही बड़ी तैयारी

समान नागरिक संहिता (UCC) का सीधा उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है चाहे वे किसी भी धर्म या आस्था के मानने वाले हों। इस कानून के लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने और विरासत जैसे संवेदनशील नागरिक मामलों में धर्म-आधारित पर्सनल लॉ की जगह सभी के लिए एक जैसे नियम प्रभावी हो जाएंगे।