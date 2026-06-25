पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगले हफ्ते आ सकता है UCC बिल, शुभेन्दु सरकार कर रही बड़ी तैयारी

Suvendu Adhikari
West Bengal UCC Bill: पश्चिम बंगाल की शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अगले हफ्ते राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश कर सकती है। राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए सबसे प्रमुख चुनावी वादों में से एक को पूरा करने की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
समान नागरिक संहिता (UCC) का सीधा उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है चाहे वे किसी भी धर्म या आस्था के मानने वाले हों। इस कानून के लागू होने के बाद शादी, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार, गोद लेने और विरासत जैसे संवेदनशील नागरिक मामलों में धर्म-आधारित पर्सनल लॉ की जगह सभी के लिए एक जैसे नियम प्रभावी हो जाएंगे।
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