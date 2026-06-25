Water Revolution: लोहारी में जल क्रांति की तैयारी, जहां कुएं में उतरकर लोटे से पानी भरते है गांव वाले, 504 गड्ढों में स्टोर करेंगे बारिश का पानी

एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े (MCB Collector) का कहना है कि वर्षा जल संचयन की यह पहल ग्रामीणों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। जल संरक्षण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। मनरेगा से डबरी, कुएं, तालाब गहरीकरण, सामुदायिक तालाब और वाटर रिचार्ज के कार्य कराए जा रहे हैं। विशेष रूप से जल संकट प्रभावित और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी संरचना को प्राथमिकता दी जा रही है। यह अभियान न केवल भूजल स्तर बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य में जिले को जल संकट की चुनौती से उबारने की दिशा में भूमिका निभाएगा।