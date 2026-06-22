Judge Bungalow Theft Case: जज के बंगले से सोने-हीरे के ब्रेसलेट समेत 9 लाख की हुई थी चोरी, 3 नाबालिग चोर गिरफ्तार, 2 फरार

बैकुंठपुर। कोरिया जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने सिविल लाइन स्थित महिला जज बंगला से 9 लाख रुपए की ज्वेलरी समेत अन्य सामान की चोरी (Theft in Judge Bungalow koria) हुई थी। इसमें सोने-हीरे के ब्रेसलेट भी शामिल थी। पुलिस के लिए चोरी के आरोपियों को पकडऩा चुनौती बनी हुई थी। इसी बीच पुलिस ने चोरी में शामिल 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि २ आरोपी फरार हैं। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का की ज्वेलरी समेत अन्य सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग चोरों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। दरअसल जज छुट्टी में रायपुर स्थित अपने घर गई थीं, इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।