Illegal Sand Mining: भाजपा नेता समेत 3 लोगों की नृशंस हत्या के बाद टूटी खनिज विभाग की नींद, ड्रोन लेकर पहुंची रायपुर की टीम

बैकुंठपुर। कोरिया में रेत खनन-परिवहन (Sand mining and transporting) और वर्चस्व को लेकर ग्राम नौगई में भाजपा नेता समेत 3 लोगों की कार में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। ट्रिपल हत्याकांड (BJP leader murder case) के बाद खनिज विभाग की नींद टूटी है। रायपुर की राज्य स्तरीय खनिज उडऩदस्ता टीम ड्रोन लेकर कोरिया और एमसीबी जिला पहुंचीं। अब टीम ड्रोन के साथ कोरिया, एमसीबी सहित पड़ोसी जिले के नदी-नालों में रेत खनन और भंडारण स्थल की जांच कर रही है। इस दौरान खनिज विभाग की टीम ने रेत खनन और परिवहन में लगी दर्जनभर गाडिय़ां जब्त की हैं। टीम का कहना है कि उनकी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।