Koria School News: एमसीबी के अधिकार क्षेत्र से कोरिया जिले में आएंगे 135 सरकारी-प्राइवेट स्कूल, साढ़े 3 साल का लगा वक्त

जानकारी के अनुसार, एमसीबी शिक्षा विभाग से बचरापोड़ी क्षेत्र की 33 ग्राम पंचायत के सरकारी व निजी 135 स्कूलों को कोरिया को हस्तांतरण करने के बाद कोरिया शिक्षा विभाग (Koria Education department) का कार्यक्षेत्र बढ़ जाएगा। साथ ही कोरिया डीईओ का कार्यक्षेत्र साढ़े तीन साल बाद पूरा जिला होगा। मामले में खडग़वां बीईओ से संकुलवार स्कूल की सूची लेकर अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। स्कूलों के हस्तांतरण होने से कोरिया में 13 संकुल केंद्र और जुड़ जाएंगे।