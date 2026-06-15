Poisoning Case: महिला की जहर खाकर मौत, पिता बोला- दामाद ने मारपीट कर जबरदस्ती मेरी बेटी को खिलाया कीटनाशक

अंबिकापुर. कोरिया जिले के ग्राम लेडुआ निवासी एक महिला की मौत शनिवार को कीटनाशक सेवन से हो गई थी। उसका इलाज अंबिकापुर स्थित निजी अस्पताल में चल रहा था। मृतका के पिता ने उसके पति पर मारपीट कर जबरन कीटनाशक खिलाने का आरोप (Poisoning in Ambikapur) लगाया है। उसका कहना है कि दामाद ने फोन कर बताया था कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, मैं इससे परेशान हो गया हूं। जब वह बेटी के सुसराल जाने लगा तो रास्ते में फिर दामाद से फोन पर बातचीत हुई। इस पर उसने कहा कि पत्नी ने जहर खा लिया है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहायता केन्द्र पुलिस दोनों पक्षों की ओर से बयान दर्ज कर मर्ग कायम किया है।