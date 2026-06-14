Wood smuggling in Koria: आधी रात फॉरेस्ट टीम ने देवगढ़ जंगल में की घेराबंदी, मिला अवैध लकड़ी से भरा उत्तर प्रदेश का ट्रक, तस्कर फरार

बैकुंठपुर. वन विभाग ने देवगढ़ वनपरिक्षेत्र के जंगल से अवैध लकड़ी लोड ट्रक (Wood smuggling in truck) को पकड़ा है। मामले में जब्त लकड़ी का मूल्यांकन सहित अन्य जांच चल रही है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर वन अमले ने एक ट्रक सहित १८ नग लकड़ी जब्त की है। ट्रक चालक ने लकड़ी के संबंध में कोई परमिट या दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि जब्त वाहन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पंजीकृत है। फिलहाल वन विभाग ट्रक मालिक और अवैध लकड़ी के स्रोत की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। मामले में लकड़ी और ट्रक दोनों को जब्त कर लिया है।