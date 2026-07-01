जलगांव स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस की जनरेटर बोगी में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Jalgaon Train Fire News: मुंबई से अमृतसर जा रही 11057 अमृतसर एक्सप्रेस बुधवार सुबह जलगांव रेलवे स्टेशन पर एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। ट्रेन की जनरेटर बोगी की ब्रेक डिस्क में अचानक आग लग गई। धुआं देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।