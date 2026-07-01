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जलगांव स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस की जनरेटर बोगी में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

Mumbai Amritsar Express fire: मुंबई से अमृतसर जा रही 11057 अमृतसर एक्सप्रेस की जनरेटर बोगी में जलगांव स्टेशन पर आग लग गई। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित है।
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Dinesh Dubey

Jul 01, 2026

Mumbai Amritsar Express fire update

जलगांव रेलवे स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस की जनरेटर बोगी में लगी आग (Photo: IANS/file)

Jalgaon Train Fire News: मुंबई से अमृतसर जा रही 11057 अमृतसर एक्सप्रेस बुधवार सुबह जलगांव रेलवे स्टेशन पर एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। ट्रेन की जनरेटर बोगी की ब्रेक डिस्क में अचानक आग लग गई। धुआं देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।

जलगांव स्टेशन पर सामने आई घटना

जानकारी के अनुसार, अमृतसर एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 7 बजे जलगांव रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण अचानक एयर प्रेशर रिलीज हो गया, जिससे सामान ब्रेक और जनरेटर कार के ब्रेक एक साथ सक्रिय हो गए। ब्रेक डिस्क पर अत्यधिक घर्षण होने के कारण उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में बोगी से धुआं निकलने लगा।

धुआं उठते ही यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जनरेटर बोगी से धुआं निकलते देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री घबराकर ट्रेन से उतरने लगे। कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया। जिससे बड़ा हादसा टल गया।

जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया

आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने जनरेटर बोगी और अन्य तकनीकी सिस्टम की विस्तृत जांच की। सभी व्यवस्थाएं सुरक्षित पाए जाने के बाद सुबह करीब 8:15 बजे अमृतसर एक्सप्रेस को आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया गया।

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Updated on:

01 Jul 2026 02:18 pm

Published on:

01 Jul 2026 02:14 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / जलगांव स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस की जनरेटर बोगी में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

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