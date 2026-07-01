जलगांव स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस की जनरेटर बोगी में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जलगांव रेलवे स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस की जनरेटर बोगी में लगी आग (Photo: IANS/file)
Jalgaon Train Fire News: मुंबई से अमृतसर जा रही 11057 अमृतसर एक्सप्रेस बुधवार सुबह जलगांव रेलवे स्टेशन पर एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। ट्रेन की जनरेटर बोगी की ब्रेक डिस्क में अचानक आग लग गई। धुआं देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया।
जानकारी के अनुसार, अमृतसर एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 7 बजे जलगांव रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान तकनीकी खराबी के कारण अचानक एयर प्रेशर रिलीज हो गया, जिससे सामान ब्रेक और जनरेटर कार के ब्रेक एक साथ सक्रिय हो गए। ब्रेक डिस्क पर अत्यधिक घर्षण होने के कारण उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में बोगी से धुआं निकलने लगा।
जनरेटर बोगी से धुआं निकलते देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री घबराकर ट्रेन से उतरने लगे। कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया। जिससे बड़ा हादसा टल गया।
आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के बाद रेलवे अधिकारियों ने जनरेटर बोगी और अन्य तकनीकी सिस्टम की विस्तृत जांच की। सभी व्यवस्थाएं सुरक्षित पाए जाने के बाद सुबह करीब 8:15 बजे अमृतसर एक्सप्रेस को आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया गया।
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