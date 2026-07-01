किसी की शादी, किसी को जेल, किसी की फिल्म हुई ठप! 2026 की सबसे बड़ी फिल्मी कंट्रोवर्सीज

सबसे फेमस खबरों में एक्टर आमिर खान की प्राइवेट लाइफ रही। लंबे समय से गौरी स्प्रैट के साथ रिश्ते की चर्चा के बाद उन्होंने शादी की तैयारी की खबर से फैंस को सरप्राइज दिया। तो वहीं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अपने दूसरे बच्चे के आने की घोषणा कर अपने चाहने वालों के बीच खुशी का माहौल बना दिया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरीं और दोनों को शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू हो गया।