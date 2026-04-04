‘जेल में क्या करता था मैं’ Rajpal Yadav का छलका दर्द, रोते हुए दिया ऐसा बयान

इसके बाद फराह ने पूछा कि क्या उन्हें इस सिचुएशन पर कभी गुस्सा आया तो राजपाल ने कहा, 'नहीं मैं हर सिचुएशन में अब जीना सीख चुका हूं।' फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने जेल के अंदर कोई ड्यूटी की है, जिसे लेकर थोड़ा मुश्किल हुआ तो एक्टर ने कहा, 'जी ऐसी नौबत तो नहीं आई थी, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हमें वहां रहने के लिए मिला था तो हमें वहां रहना ही था और प्रॉपर टाइम गुजारना था।'