राम मंदिर पर केजरीवाल का बड़ा दावा- मेरे हाथ लगे हैं पक्के सबूत, अब करूंगा पर्दाफाश

बता दें कि यह पूरा विवाद अयोध्या राम मंदिर में भक्तों की ओर से चढ़ाए गए सोने, चांदी और भारी-भरकम नकदी के रखरखाव में कथित वित्तीय अनियमितताओं (घोटाले) से जुड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक स्पेशल टीम इसकी जांच कर रही है। इसी सोमवार को अयोध्या की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि आज दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल इस मामले में क्या नया मोड़ लेकर आते हैं।