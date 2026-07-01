महाराष्ट्र TET पेपर लीक: पटना से मास्टरमाइंड की पत्नी गिरफ्तार, बाइक नंबर वाली कार से पहुंचा था प्रश्नपत्र

पुलिस ने आरोपियों के पास से प्रश्नपत्र के चार सेट, 25.50 लाख रुपये के कई चेक और एक मारुति अर्टिगा कार बरामद की है। जांच में सामने आया है कि आरोपी इसी कार से दिल्ली से आगरा प्रश्नपत्र लेने गए थे और वहां से पेपर लेकर मुंबई पहुंचे थे। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस के अनुसार, कार पर लगी नंबर प्लेट पटना में पंजीकृत एक हंटर बाइक की निकली। इस संबंध में मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस से बाइक का पूरा विवरण मांगा है और मामले की आगे जांच की जा रही है।