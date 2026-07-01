पटना: शराबियों को पकड़कर लौट रही टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पीछा कर बदमाशों ने किया हमला

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के अख्तियारपुर पुल के पास पहुंचते ही मध निषेध विभाग की टीम पर हमला कर दिया। पालीगंज अनुमंडल के आबकारी विभाग के अधिकारी बैद्यनाथ यादव ने बताया कि विभाग की टीम महाराजगंज मुसहरी से कुछ शराबियों को गिरफ्तार कर वापस लौट रही थी। टीम का वाहन जैसे ही अख्तियारपुर पुल के पास पहुंचा, हमलावरों ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। घटना की सूचना तत्काल पालीगंज पुलिस को दी गई। हालांकि, पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही सभी हमलावर फरार हो चुके थे।