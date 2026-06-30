दाह संस्कार से पहले खुला ‘मौत’ का खुला राज! ‘मृत’ युवती ने VIDEO जारी कर कहा- पापा मैं अभी जिंदा हूं

"पापा, मैं अभी जिंदा हूं" 'मृत' घोषित युवती के एक वीडियो ने पुलिस की पूरी जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला बिहार के समस्तीपुर जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र की गढ़सिसई पंचायत के भजनगामा गांव का है। भजनगामा गांव की रहने वाली अनीसा कुमारी 21 जून को घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों को आशंका हुई कि उसका अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में अनीसा के माता-पिता ने 23 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बेटी के अपहरण की आशंका जताई। इसी बीच 29 जून को बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में एक तालाब के किनारे बोरे में बंद एक युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस की मौजूदगी में अनीसा के परिजनों ने उस शव की पहचान अनीसा के रूप में की थी।