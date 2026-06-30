Bahujan mahapanchayat vs Brahmin protest: भरत तिवारी एनकाउंटर पर सियासी संग्राम, 20 साल बाद बिहार में जातीय महापंचायत, आमने-सामने दो पक्ष

इसी बीच, 5 जुलाई को बहुजन आर्मी ने जगदीशपुर के लाल बिहारी सिंह टोला हाई स्कूल मैदान में बहुजन महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में सवर्ण समाज ने बिलौटी गांव में महापंचायत आयोजित की थी। उन्होंने कहा कि इसके जवाब में अब बहुजन समाज सरकार के समर्थन में एकजुट होकर अपनी बात रखेगा। गोल्डन दास ने यह भी कहा कि प्रस्तावित बहुजन महापंचायत का उद्देश्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति समर्थन व्यक्त करना है।