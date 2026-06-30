भरत भूषण तिवारी का श्राद्धकर्म आज, बिलौटी में जुटे हजारों लोग; न्याय की मांग पर आंदोलन के अगले चरण का होगा ऐलान

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण को लेकर ब्राह्मण संगठनों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। सोमवार को उत्तर प्रदेश में भारतीय ब्राह्मण महासभा ने विभिन्न जिलों में कैंडल मार्च निकालकर मामले की निष्पक्ष जांच और परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। महासभा ने 1 जुलाई को बिलौटी गांव पहुंचकर भरत भूषण तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने और आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा करने का आह्वान किया है। भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में लोग बिलौटी गांव पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और परिजनों को न्याय मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस अभियान को परशुराम सेना, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सहित कई अन्य संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है।